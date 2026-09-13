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Tassette : un berger jugé pour avoir blessé deux cultivateurs à coups de machette


Rédigé le Mercredi 16 Septembre 2026 à 17:33 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un conflit entre un berger et deux cultivateurs a dégénéré en affrontement à Tassette. Poursuivi pour violences et coups et blessures volontaires, M. Diouf est accusé d’avoir blessé I. Ngom et sectionné un doigt de E. Sène avec une machette. Le parquet a requis trois mois de prison ferme.


Tassette : un berger jugé pour avoir blessé deux cultivateurs à coups de machette

Les faits se sont produits à Tassette, dans un contexte de différend entre un berger et deux cultivateurs. M. Diouf, domicilié dans le village, a comparu mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits de violences et coups et blessures volontaires commis au préjudice de E. Sène et I. Ngom.
 

Selon les accusations, le différend aurait éclaté autour de la présence des bœufs du prévenu dans un champ. La confrontation aurait ensuite dégénéré, avec l'utilisation d'une machette.
 

À la barre, M. Diouf a reconnu avoir blessé les deux cultivateurs. Il a toutefois contesté la version concernant l'origine de l'affrontement. Le berger a soutenu que ses bœufs n'étaient pas entrés dans le champ des cultivateurs.
 

D'après ses explications, c'est I. Ngom qui aurait brandi une machette pour l'attaquer. Le prévenu affirme être parvenu à récupérer l'arme avant de riposter et de blesser les deux hommes.
 

Une version que I. Ngom a catégoriquement contestée devant les juges. Il a expliqué que le berger avait introduit ses bœufs dans son champ. E. Sène serait alors venu l'alerter. I. Ngom indique être allé chasser les animaux avant de partir à la recherche de leur propriétaire.
 

Il affirme avoir finalement retrouvé M. Diouf caché dans les herbes. Il lui aurait demandé de quitter les lieux avec ses animaux. C'est à ce moment, selon son témoignage, que le berger aurait brandi sa machette.
 

« Il m’a porté un coup au bras, mais cela ne m’a pas coupé », a expliqué I. Ngom à la barre. Il soutient ensuite que le prévenu s'est tourné vers E. Sène avant de lui porter un coup de machette qui lui aurait sectionné un doigt.
 

Les deux parties civiles ont réclamé des dommages et intérêts. I. Ngom demande 600 000 FCFA, tandis que E. Sène réclame 700 000 FCFA.
 

Dans ses réquisitions, le substitut du procureur de la République a considéré que les faits reprochés au prévenu étaient établis. Le parquet a ainsi requis trois mois de prison ferme contre M. Diouf.
 
Le tribunal des flagrants délits de Thiès a mis l'affaire en délibéré. La décision sera rendue ultérieurement.



Lat Soukabé Fall

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