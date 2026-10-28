À Tattène Sérère, dans la commune de Notto Diobass, la remise de médicaments organisée mercredi 28 octobre 2026 accompagne le démarrage effectif des activités du poste de santé. Dans son intervention recueillie par Thièsinfo TV, le maire Alioune Sarr a présenté cette mise en service comme l’aboutissement d’une longue attente : selon lui, les populations espéraient depuis plus d’un demi-siècle disposer de soins de proximité dans leur village.

L’édile a défendu une conviction qu’il partage avec son conseil municipal : ni le lieu d’habitation ni les moyens personnels ne devraient priver une personne de soins. « La santé n’est pas un privilège, c’est un droit », a-t-il affirmé, en soulignant l’importance de rendre ce service essentiel accessible aux habitants.

Une commande municipale distincte de l’appui de Teranga Pharma

Alioune Sarr a détaillé les apports destinés à accompagner l’entrée en activité de la structure. Selon ses explications, la commune a passé auprès de Teranga Pharma une commande de médicaments de 845 000 FCFA. Cet achat municipal se distingue de l’appui supplémentaire offert par l’entreprise pharmaceutique.

En complément de cette commande, Teranga Pharma a fourni des équipements, des consommables et des produits essentiels pour une valeur estimée par le maire à près de 600 000 FCFA. Il a notamment cité des ordonnanciers, des seringues ainsi que du paracétamol.

Ces fournitures doivent permettre à l’infirmier de démarrer immédiatement les activités, a expliqué Alioune Sarr. Saluant l’engagement de l’entreprise auprès des populations locales, le maire a vu dans cette contribution une traduction concrète du partenariat engagé entre la collectivité et le secteur privé.

Un bâtiment communal et des équipements mobilisés grâce au Dr Thiandoum

Le maire a également précisé les contributions à la réalisation du poste de santé. La commune a construit le bâtiment, tandis que les équipements ont été mobilisés grâce au Dr Babacar Thiandoum, originaire de Tattène Sérère et présent à la rencontre.

Alioune Sarr a inscrit cette démarche dans le programme Notto Diobass Smart City. Il en a rappelé le principe : associer la puissance publique locale, le secteur privé et les populations à la réalisation de projets répondant aux besoins du territoire. Pour le maire, l’intérêt de cet investissement sanitaire se mesure à ses effets sur la vie quotidienne des habitants.

Au nom de la commune et du conseil municipal, il a remercié le chef de village de Tattène Sérère et les populations pour leur accueil et leur participation. Se référant aux recommandations du Dr Babacar Thiandoum, il a appelé à associer l’ensemble des quartiers et des habitants afin de faire du poste de santé un outil de développement local.

Seyelatyr

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