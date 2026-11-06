À Saly, la Foire olympique met l’artisanat et le tourisme en avant

À Saly, la dimension culturelle des Jeux passe aussi par les stands de la Foire olympique. Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme les a visités mercredi 4 novembre, accompagné de responsables de la commune et du secteur touristique.

Alpha Thiam a présenté l’événement comme une occasion de faire découvrir les savoir-faire sénégalais. Il a encouragé l’achat de produits locaux et la promotion des destinations à l’intérieur du pays.

Ces orientations complètent son appel à l’unité autour des Jeux, déjà développé lors de cette séquence à Saly. Elles expriment des objectifs pour les artisans et les acteurs touristiques ; aucun bilan de ventes, de fréquentation ou d’investissement réalisé n’est fourni dans le compte rendu.