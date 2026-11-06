Football : Wallydaan reçoit AJEL samedi au stade Lat Dior

Wallydaan est annoncé face à AJEL samedi à 17 heures au stade Lat Dior. Le club thiessois aborde cette journée avec quatre points, contre trois pour son adversaire.

Sur la Petite Côte, le Stade de Mbour doit recevoir le Jaraaf dimanche 8 novembre à 16 h 30. Le programme situe cette rencontre au stade municipal de Nguékhokh. Les Mbourois cherchent leur premier succès après deux nuls et une défaite.

Diambars se déplacera le même jour à Ziguinchor pour affronter le Casa Sports, à 16 h 30 au stade Aline Sitoé Diatta. Ces rencontres constituent les principaux rendez-vous régionaux du week-end dans l’élite.