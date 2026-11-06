Exportations : le recul de septembre masque une hausse sur un an

Le bulletin du commerce extérieur de l’ANSD décrit deux évolutions distinctes. Le repli mensuel accompagne la diminution des ventes de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié et de phosphates. À l’inverse, l’or, les conserves de poisson et le ciment progressent par rapport à août.

Le ciment hydraulique passe notamment de 6,8 à 12,3 milliards de FCFA. Ces données portent sur les exportations nationales ; elles ne permettent pas d’attribuer cette progression à une entreprise ou à une région.

Sur un an, les exportations de septembre augmentent de 34,5 %. Leur cumul depuis janvier progresse de 24,6 %. Les importations atteignent 595,6 milliards de FCFA en septembre et le solde commercial mensuel est déficitaire de 29,5 milliards selon l’ANSD.