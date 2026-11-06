Gamou de Gouye Yétt Chérif : les services préparent le 14 novembre

Le comité départemental de développement consacré au Gamou annuel de Gouye Yétt Chérif s’est tenu mercredi 4 novembre. La réunion préparait l’accueil des fidèles pour le samedi 14 novembre.

Les services déconcentrés ont pris des engagements devant le préfet. À ce stade, il s’agit d’un dispositif en préparation : aucun bilan d’exécution ni volume d’équipements effectivement déployés n’est annoncé.

Chérif Sidy Mouhamed Aidara, porte-parole du khalife et président du comité d’organisation, a également appelé à préserver la cohésion sociale. Il demande aux responsables institutionnels de donner la priorité aux besoins des populations, dans le contexte des tensions autour des textes budgétaires.