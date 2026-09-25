Thiès : la Croix-Rouge renforce son dispositif face aux catastrophes

Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 16:42 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

La Croix-Rouge sénégalaise organise à Thiès une formation de cinq jours destinée à renforcer les capacités de ses volontaires dans l’évaluation des besoins d’urgence et la planification des interventions.





Lat Soukabé Fall

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