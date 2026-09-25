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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : la Croix-Rouge renforce son dispositif face aux catastrophes
La Croix-Rouge sénégalaise organise à Thiès une formation de cinq jours destinée à renforcer les capacités de ses volontaires dans l’évaluation des besoins d’urgence et la planification des interventions.
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Vendredi 25 Septembre 2026 - 17:05 VOL D'UN CHEVAL ET D'UNE CHARRETTE : DEUX ANS FERME POUR LE PRINCIPAL PRÉVENU
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Vendredi 25 Septembre 2026 - 16:57 PARCELLES ASSAINIES : UN HOMME DE 62 ANS RETROUVÉ MORT DANS SA CHAMBRE
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