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Thiès : l’INEFJA sensibilise à l’autonomie des personnes déficientes visuelles


Rédigé le Vendredi 23 Octobre 2026 à 09:06 | Lu 71 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


L’INEFJA et la mairie de Thiès ont organisé, le 21 octobre 2026, une activité consacrée à la canne blanche. La mobilité et l’inclusion sociale étaient au centre de cette rencontre.


Activité de sensibilisation à la canne blanche à Thiès. Vignette du reportage APS-TV publié le 22 octobre 2026.
Activité de sensibilisation à la canne blanche à Thiès. Vignette du reportage APS-TV publié le 22 octobre 2026.

Comment faciliter les déplacements et l’autonomie des personnes déficientes visuelles ? Ces enjeux ont été mis en avant à Thiès lors d’une activité de l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, organisée avec la mairie.

Selon l’APS, la rencontre s’est tenue mercredi 21 octobre 2026 à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la canne blanche. Elle visait à sensibiliser le public aux obstacles rencontrés dans la mobilité quotidienne et à l’importance de l’inclusion sociale.

Le reportage de l’APS, publié le 22 octobre, revient sur cette mobilisation.

Source : APS-TV.

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