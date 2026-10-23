Thiès : l’INEFJA sensibilise à l’autonomie des personnes déficientes visuelles

Comment faciliter les déplacements et l’autonomie des personnes déficientes visuelles ? Ces enjeux ont été mis en avant à Thiès lors d’une activité de l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, organisée avec la mairie.

Selon l’APS, la rencontre s’est tenue mercredi 21 octobre 2026 à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la canne blanche. Elle visait à sensibiliser le public aux obstacles rencontrés dans la mobilité quotidienne et à l’importance de l’inclusion sociale.

Le reportage de l’APS, publié le 22 octobre, revient sur cette mobilisation.

Source : APS-TV.

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