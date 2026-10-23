Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Université de Thiès : 1 000 lits et un restaurant de 1 000 places réceptionnés


Rédigé le Vendredi 23 Octobre 2026 à 08:57 | Lu 71 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le 22 octobre 2026, Déthié Fall a présidé la réception de nouvelles infrastructures sociales à l’Université Iba Der Thiam. Logement, restauration et accès aux soins sont concernés.


Infrastructures réceptionnées à l’UIDT et cérémonie du 22 octobre 2026. Vignette du reportage Dakaractu TV HD.
Infrastructures réceptionnées à l’UIDT et cérémonie du 22 octobre 2026. Vignette du reportage Dakaractu TV HD.

L’Université Iba Der Thiam de Thiès dispose de nouvelles capacités d’accueil : un pavillon de 1 000 lits, un restaurant de 1 000 places et un complexe médico-social. Selon Dakaractu, leur réception a été présidée le 22 octobre par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

Ces équipements répondent notamment à la demande de logements portée depuis plusieurs années par les étudiants. Ils doivent améliorer les conditions de vie sur le campus.

Le ministre a annoncé la poursuite des livraisons dans d’autres universités d’ici à la fin de l’année.

Source : Dakaractu, 22 octobre 2026.

Thiesinfo seyelatyr



Thiesinfo seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction