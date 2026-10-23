Université de Thiès : 1 000 lits et un restaurant de 1 000 places réceptionnés

L’Université Iba Der Thiam de Thiès dispose de nouvelles capacités d’accueil : un pavillon de 1 000 lits, un restaurant de 1 000 places et un complexe médico-social. Selon Dakaractu, leur réception a été présidée le 22 octobre par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

Ces équipements répondent notamment à la demande de logements portée depuis plusieurs années par les étudiants. Ils doivent améliorer les conditions de vie sur le campus.

Le ministre a annoncé la poursuite des livraisons dans d’autres universités d’ici à la fin de l’année.

Source : Dakaractu, 22 octobre 2026.

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