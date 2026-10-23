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Thiès : 50 acteurs territoriaux formés à la gouvernance de l’emploi


Rédigé le Vendredi 23 Octobre 2026 à 09:08 | Lu 69 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


La Direction de l’Emploi annonce la certification de 50 participants à une formation organisée à Thiès. Cette deuxième cohorte doit accompagner la mise en œuvre territoriale de la politique nationale de l’emploi 2026–2034.


Participants à la deuxième cohorte de formation à Thiès. Photo : Direction de l’Emploi du Sénégal, publication officielle.
Participants à la deuxième cohorte de formation à Thiès. Photo : Direction de l’Emploi du Sénégal, publication officielle.

Cinquante acteurs territoriaux ont reçu leurs attestations à Thiès à l’issue d’une session de renforcement des capacités, annonce la Direction de l’Emploi dans une publication relayée le 22 octobre.

La formation concernait les coordonnateurs techniques des Pôles Emploi et Entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes ainsi que les points focaux départementaux. Les participants venaient de neuf régions, dont Matam, Kédougou, Ziguinchor et Fatick.

Les travaux ont porté sur l’observation du marché du travail, la collecte des données et la planification locale. Les outils opérationnels ont également été examinés.

Cette activité s’inscrit dans la politique nationale de l’emploi 2026–2034, avec l’appui du Bureau international du Travail et un financement de la coopération italienne, dans le cadre du projet ADIJEFE.

Sources : Direction de l’Emploi ; Education SN.

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