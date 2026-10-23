Thiès : 50 acteurs territoriaux formés à la gouvernance de l’emploi

Cinquante acteurs territoriaux ont reçu leurs attestations à Thiès à l’issue d’une session de renforcement des capacités, annonce la Direction de l’Emploi dans une publication relayée le 22 octobre.

La formation concernait les coordonnateurs techniques des Pôles Emploi et Entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes ainsi que les points focaux départementaux. Les participants venaient de neuf régions, dont Matam, Kédougou, Ziguinchor et Fatick.

Les travaux ont porté sur l’observation du marché du travail, la collecte des données et la planification locale. Les outils opérationnels ont également été examinés.

Cette activité s’inscrit dans la politique nationale de l’emploi 2026–2034, avec l’appui du Bureau international du Travail et un financement de la coopération italienne, dans le cadre du projet ADIJEFE.

Sources : Direction de l’Emploi ; Education SN.

Thiesinfo seyelatyr