Le décès d’El Hadji Michaël Mbaye a été annoncé le 21 octobre 2026. Connu comme le « doyen Michaël », il avait exercé les fonctions de chef du protocole à la Gouvernance de Thiès. Les témoignages consacrés à son parcours évoquent aussi son engagement auprès de la jeunesse et dans la vie culturelle locale.

Dans un portrait publié le 28 février 2026 sur Dakarmidi, le journaliste Majib Sène revenait sur sa participation aux mouvements de jeunesse, au théâtre populaire et à l’éducation populaire. Il rappelait également son engagement syndical, son passage à la Croix-Rouge et son rôle dans les Journées nationales de la jeunesse organisées sous la présidence de Léopold Sédar Senghor.

Dans la contribution signée de son nom et transmise à Thièsinfo, Talla Sylla salue un ami et un conseiller de longue date. Il indique l’avoir nommé conseiller spécial chargé des relations avec les délégués de quartier. Il évoque leur proximité avec Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, à Tivaouane, ainsi que les missions de confiance que le guide religieux confiait au doyen auprès de lui.

Ce témoignage donne aussi à voir une relation nourrie d’humour et de complicité. Talla Sylla y raconte un souvenir de 1988 : Michaël Mbaye lui avait prêté un livre, qu’il avait ensuite plaisamment refusé de rendre. Une anecdote qu’il associe au rire généreux de son aîné et à la place qu’il occupait dans sa vie.

Thiès perd un homme multidimensionnel, dont le parcours a relié le service public, la culture, l’éducation populaire et la vie communautaire. La rédaction de Thièsinfo s’associe à la peine de sa famille, de ses proches et de la Cité du Rail, et leur présente ses sincères condoléances. Que la terre lui soit légère et que son souvenir demeure vivant auprès de tous ceux qu’il a accompagnés.