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Thiès : Un présumé agresseur lynché par la foule après une tentative de vol dans un point Wave au quartier Som


Rédigé le Mercredi 21 Octobre 2026 à 14:08 | Lu 32 fois Rédigé par



Thiès : Un présumé agresseur lynché par la foule après une tentative de vol dans un point Wave au quartier Som
‎ ‎Une scène digne d’un film s’est déroulée ce mercredi au quartier Som, à Thiès. Un homme, soupçonné d’avoir tenté de dérober l’argent d’un point de transfert Wave à l’aide d’une arme, a été maîtrisé par des passants avant d’être remis aux forces de l’ordre. Il a été placé en garde à vue. ‎ ‎Le quartier Som, à Thiès, a été le théâtre d’une scène particulièrement mouvementée ce mercredi. Un individu, présenté comme l’auteur présumé d’une tentative de vol dans un point de transfert d’argent Wave, a été violemment pris à partie par une foule en pleine journée. ‎ ‎D’après les premières informations recueillies, le mis en cause était connu de la gérante du point de transfert, puisqu’il lui livrait de l’eau depuis quelque temps. Toutefois, certains de ses comportements au cours des derniers jours auraient éveillé les soupçons de cette dernière. ‎ ‎Un premier passage pour détourner l’attention ? ‎ ‎Selon le récit de la gérante, l’homme se serait présenté une première fois sur les lieux en simulant une opération de retrait d’argent. Il aurait ensuite profité d’un moment où la commerçante s’était absentée, laissant sa fille sur place, pour revenir avec une arme et tenter de s’emparer de l’argent disponible dans le point de transfert. ‎ ‎Mais son plan présumé aurait rapidement échoué. Des passants, qui auraient aperçu la scène, sont intervenus pour empêcher le vol. L’individu a ainsi été neutralisé par la foule, avant d’être violemment pris à partie. ‎ ‎Le suspect remis à la police ‎ ‎Après son interpellation par les riverains, le suspect a été remis aux éléments du poste de police des Parcelles Assainies, sous la responsabilité du commissaire Ibrahima Guèye. ‎ ‎Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui devra permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes des faits. ‎ ‎



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