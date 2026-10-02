Nécrologie : Cheikh Hamidou Kane, grande figure de la littérature africaine, est décédé à 98 ans

La nouvelle de la disparition de Cheikh Hamidou Kane a plongé le monde des lettres sénégalaises et africaines dans l’émotion. Né le 2 avril 1928 à Matam, dans le nord du Sénégal, l’écrivain s’est éteint samedi soir à Dakar, à quelques mois de son 99e anniversaire. L’information a été confirmée par plusieurs sources, dont l’Agence de presse sénégalaise et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



« L’Aventure ambiguë », une œuvre qui a marqué des générations



Cheikh Hamidou Kane restera surtout dans l’histoire de la littérature africaine pour son roman « L’Aventure ambiguë », publié en 1961. L’ouvrage raconte le parcours de Samba Diallo, confronté à la rencontre entre l’enseignement traditionnel africain et le système éducatif occidental.



À travers ce personnage, l’auteur pose une question fondamentale qui traverse encore les sociétés africaines : comment s’ouvrir aux connaissances venues d’ailleurs sans perdre son identité, ses valeurs et ses racines ?



Le roman a reçu en 1962 le Grand Prix littéraire d’Afrique noire, consacrant son auteur parmi les grandes voix de la littérature africaine francophone. Plus de six décennies après sa publication, l’œuvre demeure étudiée dans les écoles et les universités et continue de nourrir les réflexions sur l’identité, la culture, la spiritualité et le rapport entre tradition et modernité.



Après plusieurs décennies de silence littéraire, Cheikh Hamidou Kane publie en 1995 « Les Gardiens du Temple », une deuxième œuvre importante dans laquelle il poursuit sa réflexion sur l’Afrique et les transformations de ses sociétés.



Un parcours exceptionnel au service de l’État

Mais Cheikh Hamidou Kane n’était pas uniquement un écrivain. Il a également occupé d’importantes responsabilités dans l’administration et l’État sénégalais.



Après ses études au Sénégal puis en France, notamment à la Sorbonne et à l’École nationale de la France d’Outre-mer, il revient au Sénégal à la veille de l’indépendance.



Son parcours administratif le conduit notamment à devenir gouverneur de la région de Thiès, une fonction qu’il exerce dans les premières années de l’indépendance. Il occupe ensuite plusieurs responsabilités liées à la planification et au développement économique du pays.



Il a également exercé des responsabilités internationales, notamment au sein de l’UNICEF, avant de poursuivre son engagement dans le développement et la société civile.



Sa carrière politique le conduira également au gouvernement sénégalais, où il occupera plusieurs fonctions ministérielles, notamment dans les domaines du développement industriel, du Plan et de la Coopération.



L’hommage de Bassirou Diomaye Faye

À l’annonce de sa disparition, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé sa « profonde tristesse » et rendu hommage à la mémoire de l’écrivain.



Le chef de l’État a particulièrement insisté sur la portée universelle de « L’Aventure ambiguë », estimant que le roman avait donné à plusieurs générations d’Africains les moyens de réfléchir à l’ouverture au savoir du monde tout en préservant leur identité.



Bassirou Diomaye Faye a également salué l’engagement de Cheikh Hamidou Kane au service de l’État sénégalais et estimé que son œuvre appartient désormais au patrimoine du Sénégal et de toute l’Afrique.



Une disparition qui touche aussi Thiès



Pour la région de Thiès, la disparition de Cheikh Hamidou Kane revêt une dimension particulière. L’écrivain avait en effet été gouverneur de Thiès au début de la période post-indépendance, participant ainsi à la construction de l’administration du jeune État sénégalais.



Son parcours rappelle ainsi que l’homme fut à la fois un homme de lettres, un administrateur et un serviteur de l’État. Une trajectoire qui fait de sa disparition une perte majeure pour la culture, l’intelligentsia et la mémoire administrative du Sénégal.



Selon plusieurs sources, la levée du corps est prévue ce dimanche 4 octobre à 16 heures à l’hôpital de Fann, avant l’inhumation au cimetière de Yoff.



À 98 ans, Cheikh Hamidou Kane laisse une œuvre relativement limitée en nombre, mais considérable par son influence. « L’Aventure ambiguë » demeure son héritage le plus emblématique : un livre devenu un classique africain et une réflexion toujours actuelle sur la rencontre des cultures, le savoir, la foi et la préservation de l’identité.



Le Sénégal perd ainsi l’une de ses grandes figures intellectuelles. L’Afrique, elle, voit disparaître une voix qui aura contribué, par la littérature et par l’action publique, à penser son rapport au monde.