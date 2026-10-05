Thiès : Rahim Diouf offre des kits scolaires aux élèves du quartier Malamine Senghor

Dans le quartier Malamine Senghor, à Thiès, la rentrée scolaire a été placée sous le signe de la solidarité. Une cérémonie de remise de kits scolaires a été organisée au profit des élèves, à l’initiative de Monsieur Rahim Diouf, responsable de 2AP Siggi Jotna.

À travers ce geste, le donateur entend apporter un soutien concret aux familles et contribuer à améliorer les conditions de rentrée des enfants. Les kits remis aux élèves constituent un appui important au moment où les parents doivent faire face à de nombreuses dépenses liées à la scolarité.



Un geste en faveur de l'éducation La rentrée scolaire représente toujours une période particulièrement exigeante pour les familles. Cahiers, fournitures, livres et autres équipements scolaires viennent alourdir les dépenses des ménages.



C’est dans ce contexte que Rahim Diouf a décidé de faire de la solidarité en faveur des élèves une priorité. La remise des kits scolaires vise à permettre aux bénéficiaires de démarrer leur année académique avec le matériel nécessaire et dans de meilleures conditions.



Au-delà de la valeur matérielle des fournitures distribuées, le geste porte également un message fort : celui de l’importance accordée à l’éducation et à l’avenir de la jeunesse.



Soutenir les élèves de Malamine Senghor Pour les élèves bénéficiaires, cette initiative constitue un encouragement supplémentaire à prendre au sérieux leurs études. Elle témoigne également de l’attention portée aux difficultés auxquelles certaines familles peuvent être confrontées au moment de la rentrée.



Le geste de Rahim Diouf, à travers 2AP Siggi Jotna, s’inscrit ainsi dans une démarche de proximité, avec la volonté d’apporter une réponse concrète à un besoin directement ressenti par les familles.



L’éducation étant une responsabilité partagée, les initiatives de ce genre permettent de renforcer la mobilisation autour de l’école et de rappeler que la réussite des enfants concerne l’ensemble de la communauté.



Un message d'encouragement à la jeunesse La cérémonie a également été l’occasion d’adresser un message d’encouragement aux élèves. Le matériel scolaire remis doit leur permettre de mieux démarrer l’année, mais surtout les inciter à redoubler d’efforts et de sérieux dans leur parcours.



À travers ce don, Rahim Diouf réaffirme ainsi son engagement aux côtés des élèves et des familles du quartier Malamine Senghor.



Dans un contexte où le coût de la rentrée peut représenter une lourde charge pour les parents, ce type d’action contribue à alléger certaines dépenses et à favoriser de meilleures conditions d’apprentissage.



La cérémonie de Malamine Senghor aura donc été un moment de partage et de solidarité autour d’une cause essentielle : l’éducation et l’avenir des enfants.



