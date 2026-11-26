Pape Djibril Togola à la tête du Fonds de Solidarité national

Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, Pape Djibril Togola est nommé directeur général du Fonds de Solidarité national, sous la tutelle du ministère chargé de la Famille et des Solidarités. Il succède à Baidy Niang.

Cette nomination intervient dans un contexte où le chef de l’État entend accélérer la mise en œuvre des politiques de protection sociale et renforcer l’accompagnement des populations les plus vulnérables.

Le nouveau directeur général aura ainsi la responsabilité de piloter une structure intervenant dans le dispositif national de solidarité et d’assistance aux populations en difficulté.

Massamba Diop prend les commandes des infrastructures routières

Ingénieur en génie civil et précédemment directeur régional Est de l’AGEROUTE, Massamba Diop est nommé directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement. Il remplace Aliou Sène.

Son expérience dans le secteur routier constitue un atout pour cette nouvelle mission, alors que le désenclavement des territoires demeure une priorité des pouvoirs publics.

Cette nomination coïncide également avec la volonté présidentielle d’accélérer la réalisation des infrastructures dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, dans le cadre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.

Deux nominations dans des secteurs prioritaires

À travers ces deux décisions, le chef de l’État renouvelle les responsables de structures intervenant dans des domaines essentiels au développement économique et social du Sénégal.

Pape Djibril Togola et Massamba Diop sont désormais appelés à traduire les orientations gouvernementales en actions concrètes, respectivement dans les domaines de la solidarité nationale et du désenclavement des territoires.

Communiqué du Conseil des ministres du 25 novembre 2026

Seyelatyr

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