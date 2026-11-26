Au titre de la Présidence de la République



Monsieur Lamine DIAGNE, titulaire d’un Master en Relations internationales et Négociations stratégiques, est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), en remplacement de Monsieur Dame MBODJ;





Monsieur Kaoussou KOMA, titulaire d’un Brevet de Technicien supérieur en Douane et Transit, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP – SA), en remplacement de Monsieur Boubacar SOLLY.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DU PÉTROLE



Monsieur Mouhamadou DIAITE, Inspecteur des Impôts et Domaines à laretraite, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Agence sénégalaise d’Electrification rurale (ASER), en remplacement de Monsieur Cheikh BITEYE.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE



Monsieur Seydou MBOUP, titulaire d’un Master en Management des Affaires internationales, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), en remplacement de Monsieur Ibrahima SENE.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L’ACTION SOCIALE ET DES SOLIDARITÉS





Monsieur Pap Sidy DIOUF, Titulaire d’un Diplôme d’Etudes supérieures en Audit et Comptabilité, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Famille et des Solidarités ;





Madame Dieynaba SECK, titulaire d’un Master en Droit privé, est nommée Directeur de l’Equité sociale, en remplacement de Madame Fatoumata Bintou DIEDHIOU ;





Monsieur Pape Djibril TOGOLA, titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion, est nommé Directeur général du Fonds de Solidarité national au Ministère de la Famille et des Solidarités, en remplacement de Monsieur Baidy NIANG.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE





Monsieur Abdou NDAO, Enseignant, titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies de Géographie, est nommé Directeur du Centre d’Education et de Formation environnementales, en remplacement de Monsieur Modou Fall GUEYE ;





Monsieur Ousseynou KASSE, Ingénieur de conception en Biotechnologie Expert senior en Biosécurité, est nommé Directeur exécutif de l’Autorité nationale de Biosécurité, en remplacement de Monsieur Aliou NDIAYE ;





Colonel Amadou NDIAYE, Gendarme, est nommé Directeur de la lutte contre les Encombrements, à la Direction générale du Cadre de Vie, en remplacement du Colonel Papa Ibrahima DIOP.





AU TITRE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AÉRIENS





Monsieur Ndiack SARR, titulaire d’une Licence en Mathématique appliquée, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds pour le Développement des Transports terrestres (FDTT), en remplacement de Monsieur Yankhoba Ben Alfousseyni SONKO ;





Monsieur Mor DIOP, titulaire d’un Master en Gestion et en Planification financière, est nommé Directeur général de AIBD Assistance Services (2AS), en remplacement de Monsieur Bocar DIOP.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT





Monsieur Yoro BA, Sociologue, Expert en Suivi-Evaluation, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Madame Coumba DIALLO ;





Monsieur Bassirou FALL, titulaire d’un Master en Développement local et communautaire, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat, en remplacement de Monsieur Sissao DIANE.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE





Monsieur Moustapha DIEME, titulaire d’un Master en Gestion de Projets, est nommé Directeur général de l’Agence nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO), en remplacement de Monsieur Demba DIOUM ;





Monsieur Moussa NDIAYE, Professeur d’Enseignement secondaire (PES) en Anglais, matricule de solde n° 607 616/B, est nommé Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Cheikh Mouhamadou MBAYE ;





Monsieur Yoro SOW, Professeur d’Enseignement secondaire (PES) en Histoire, matricule de solde n° 627 479/E, est nommé Président du Conseil d’Administration (PCA) du Centre national de Qualification professionnelle (CNQP), en remplacement de Monsieur Makhtar DIA ;



Monsieur Serigne CISSE, Enseignant, Ingénieur, Gestionnaire de la Formation (IGF), est nommé Directeur général du Centre national de Qualification professionnelle (CNQP), en remplacement de Monsieur Bassirou DIOUF ;





Monsieur Libasse DIAGNE, Expert en Ingénierie Educative Professeur de Fabrication Mécanique, matricule de solde n° 639 370/P, est nommé Directeur du Centre national d’Information et de Documentation (CNID), Aminata DIOP, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;





Monsieur Khalil Blondin DIOP, titulaire d’un Master en Management des administrations publiques, de l’Environnement et du Foncier, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale pour la Promotion et l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), en remplacement de Monsieur Médou Mané DIOP;





AU TITRE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE





Monsieur Boubacar Samba DANKOKO, Enseignant-chercheur à la retraite, spécialiste en Santé publique, est nommé Président du Conseil d’Administration du Centre hospitalier national de Pikine, en remplacement de Monsieur Alé Badara BA ;





Monsieur Baba CAMARA, Médecin spécialiste en Santé publique, matricule de solde 698 973/Z, précédemment Médecin chef du district sanitaire de Saraya, est nommé Directeur de l’Hôpital Institut d’Hygiène sociale ex-Polyclinique, en remplacement de Monsieur Alassane TALL ;





Monsieur Mbacké DIA, Docteur en Médecine, titulaire d’un Master en Management des Etablissements de Santé, matricule de solde n° 705 757/C, est nommé Directeur du Centre hospitalier national Abass Ndao, en remplacement de Monsieur Demba DIEDHIOU;





Monsieur Ibrahima KA, Professeur titulaire en Chirurgie générale, matricule de solde n°622 404/B, est nommé Directeur du Centre national d’Oncologie de Diamniadio, en remplacement de Monsieur Mamadou DIOP ;





Monsieur Assane YADE, titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un Master en Management des Etablissements de Santé, matricule de solde 734 860/F, précédemment Médecin au District sanitaire de Joal, est nommé Directeur de l’Hôpital Ndamatou de Touba, en remplacement de Monsieur Ibrahima Tito TAMBA ;





Monsieur Hamdy MBENGUE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Pikine, est nommé Secrétaire général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), en remplacement de Monsieur Alassane MBENGUE ;





Monsieur Fodé Kaba NDAO, titulaire d’un Master en Gestion et Finances publiques, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Saldé, est nommé Secrétaire général de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement, en remplacement de Madame Mame Khady Sidy Aly BADJI.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS





Monsieur Ousmane NDOUR, Professeur de Collège d’Enseignement moyen général à la retraite, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société sénégalaise de Presse et de Publication (SSPP) Le Soleil, en remplacement de Monsieur Mame Birame WATHIE.





AU TITRE DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L’ÉCONOMIE MARITIME





Monsieur Amadou Ibrahima MBAYE, titulaire d’un Doctorat en Biochimie des Produits naturels, est nommé Directeur du Centre national de Formation des Techniciens des Pêches et de l’Aquaculture (CNFTPA), en remplacement de Monsieur Ahmadou Tidiane CAMARA ;





Monsieur Ibrahima DIOUF, Ingénieur des Pêches, titulaire d’un DESS en Pêche et Aquaculture, matricule de solde n° 511 898/B, est nommé Secrétaire général du Ministère des Pêches et de l’Économie maritime, en remplacement de Monsieur Mamadou Abibou DIAGNE ;





Monsieur Samba SALL, titulaire d’un Master en Management et Gestion de Projets, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société des Infrastructures de Réparation navale (SIRN), en remplacement de Monsieur Mamadou Aliou DIALLO.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L’ÉLEVAGE





Monsieur Papa Banda DIEYE, Opérateur économique, est nommé Président du Conseil d’Administration (PCA), de la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX), en remplacement de Monsieur Mbagnick NDIAYE ;





Monsieur Ahmed Bachir DIOP, Ingénieur en agro-développement international, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), en remplacement de Monsieur Sidy Mohamed SECK.





AU TITRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU NUMÉRIQUE





Monsieur Boubacar FALL SY, titulaire d’un Master en Management des Organisations internationales, est nommé Directeur général de Sénégal Connect Park (SCP), en remplacement de Monsieur Mouhamadou THIOMBANE.





AU TITRE DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES





Monsieur Massamba DIOP, Ingénieur en Génie civil, précédemment Directeur régional Est à l’AGEROUTE, est nommé Directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement, en remplacement de Monsieur Aliou SENE.





AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES





Monsieur Ibrahima DIAGNE, Inspecteur de l’Education, matricule de solde n°605 253/K, est nommé Secretaire général du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation, poste vacant ;





Monsieur Abdoulaye POUYE, titulaire d’un Master en Droit administration des Collectivités locales, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement Local (ADL), en remplacement de Monsieur Diamé SIGNATE appelé à d’autres fonctions.



Bacary SARR, Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement







