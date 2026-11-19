Les bourses familiales et les factures des entreprises

Le désaccord porte sur les pouvoirs du président après le vote

Pour 2027, un enjeu concret à Mbour

À l’École africaine d’art oratoire, l’ancienne Première ministre s’en est prise à Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale, et à sa majorité. Elle leur reproche d’avoir écarté le texte le 3 novembre en faisant adopter une question préalable. Cette procédure a clos l’examen du projet avant que les députés ne discutent ses dispositions en séance.Aminata Touré a pris l’exemple des ménages vulnérables qui attendent, selon elle, une bourse de 35 000 francs CFA par trimestre. Elle a opposé cette somme aux 1,3 million de francs CFA que perçoit chaque mois un député, d’après le chiffre qu’elle a avancé devant la presse.Pour les entreprises qui ont déjà livré des biens ou réalisé des travaux pour l’État, l’enjeu est le paiement de factures en souffrance. Mimi Touré a rappelé que 300 milliards de francs CFA étaient prévus pour régler des arriérés au secteur privé, un montant que le ministre chargé du Budget, Bassirou Sarr, avait annoncé en octobre. Elle a également évoqué 30 milliards destinés, selon elle, aux agriculteurs et aux éleveurs, ainsi que les travaux d’assainissement à Touba.Le décret n° 2026-2416, signé le 19 novembre, met en vigueur le budget rectificatif de l’année en cours. Pour Aminata Touré, l’article 68 de la Constitution permettait au chef de l’État d’agir une fois écoulé le délai de soixante jours suivant le dépôt du projet à l’Assemblée, le 18 septembre. Dans son communiqué, la Présidence invoque la continuité de l’État.Le député de Pastef Amadou Ba, qui avait soulevé la question préalable, conteste cette lecture. Selon lui, la procédure invoquée s’applique à la loi de finances initiale. Il estime que le président ne peut l’utiliser pour mettre en vigueur un budget rectificatif que les députés ont expressément rejeté.Le vote du mercredi 18 novembre concernait le budget de l’année prochaine. Les députés ont rejeté la première partie du projet, qui fixe notamment les recettes et le plafond des dépenses. Sur les seules recettes, 126 députés ont voté contre, 18 pour et 3 se sont abstenus. Ce rejet a suspendu l’examen de la seconde partie, consacrée aux crédits des ministères.Dans la région de Thiès, le futur hôpital de Mbour figure parmi les projets concernés. Devant la commission des Finances, le gouvernement a indiqué avoir inscrit 91 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement pour sa construction. Ce montant représente le plafond proposé pour les contrats que l’État pourrait conclure. Le 14 novembre, à Mbour, le maire Cheikh Issa Sall avait déjà exprimé ses inquiétudes pour l’hôpital et pour les routes du département.En clôturant son intervention, Aminata Touré a appelé les militants de Kiiraay et les Sénégalais attachés à la paix à « rester mobilisés pacifiquement », dans le respect de la Constitution et des lois.Seyelatyr