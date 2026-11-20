Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a annoncé vendredi 20 novembre une augmentation de l’enveloppe destinée au développement des cités religieuses, notamment dans le cadre du Programme national d’aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR).

Selon le compte rendu de l’APS, cette annonce a été faite lors de sa visite à Thierno Madani Tall, au domicile du guide religieux à la Médina, à Dakar. Aucun montant ni calendrier de mise en œuvre n’est précisé dans ce compte rendu.

Le chef du gouvernement a aussi sollicité des prières pour permettre au Sénégal de surmonter ses difficultés économiques. Il a salué le rôle des guides religieux dans le dialogue interreligieux et la cohésion nationale.

Thierno Madani Tall a formulé des prières pour le pays et ses dirigeants et remercié la délégation pour cette visite. Plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives accompagnaient le Premier ministre.