Thiès : Ousmane Diagne répond à Babacar Diop, Fatima Ba à ses côtés

À ses côtés, Fatima Ba, responsable politique, s’est affichée aux côtés du ministre-maire, témoignant de son engagement dans la dynamique politique portée par Ousmane Diagne à Thiès.





Au cours de son intervention, Ousmane Diagne a également critiqué la gestion de la mairie de la ville de Thiès, dirigée par Babacar Diop. Selon lui, certaines initiatives et communications de la municipalité peuvent donner l’impression que les communes ne bénéficient pas suffisamment de l’accompagnement de l’État.





Le ministre-maire estime notamment qu’à l’approche des élections, certains acteurs politiques cherchent à faire croire aux populations que les maires des communes n’ont rien réalisé. Il a ainsi dénoncé ce qu’il considère comme des « manœuvres » susceptibles de créer des tensions entre les populations et les différents maires.





Ousmane Diagne a toutefois reconnu les efforts engagés par Babacar Diop, notamment concernant la réhabilitation de la route reliant la Cité Senghor à Silmang. Il a néanmoins regretté que la mairie de ville n’ait pas, selon lui, suffisamment communiqué sur l’origine des financements mobilisés pour ces travaux.





Pour Ousmane Diagne, cette situation pourrait laisser penser que l’État n’a pas suffisamment accompagné Thiès. Il affirme pourtant que plusieurs financements ont été accordés à la ville à travers le ministère des Collectivités territoriales.





Il cite notamment 300 millions de FCFA au titre des fonds de dotation, 700 millions de FCFA destinés à une contribution à l’électrification et 1,5 milliard de FCFA au titre des fonds d’équipement des collectivités territoriales.





Selon son décompte, ces différents financements représentent une enveloppe globale de 2,5 milliards de FCFA.





Ousmane Diagne considère ces montants comme la preuve de l’accompagnement de l’État en faveur de la ville de Thiès. Il a également attribué ces efforts à la politique du président Bassirou Diomaye Faye et appelé les populations thiessoises à reconnaître cet accompagnement.



La présence de Fatima Ba derrière le ministre Ousmane Diagne intervient ainsi dans un contexte de mobilisation politique locale, alors que les responsables thiessois multiplient les sorties publiques autour du bilan des collectivités et de l’accompagnement de l’État.

