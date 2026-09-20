Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Ousmane Diagne répond à Babacar Diop, Fatima Ba à ses côtés


Rédigé le Dimanche 20 Septembre 2026 à 23:37 | Lu 101 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le ministre-maire de Thiès-Est, Ousmane Diagne, a profité d’une rencontre politique à Keur Dabo pour répondre aux critiques visant son action et revenir sur la polémique liée à la délocalisation du foirail situé à proximité du Champ de courses.


À ses côtés, Fatima Ba, responsable politique, s’est affichée aux côtés du ministre-maire, témoignant de son engagement dans la dynamique politique portée par Ousmane Diagne à Thiès.
 

Au cours de son intervention, Ousmane Diagne a également critiqué la gestion de la mairie de la ville de Thiès, dirigée par Babacar Diop. Selon lui, certaines initiatives et communications de la municipalité peuvent donner l’impression que les communes ne bénéficient pas suffisamment de l’accompagnement de l’État.
 

Le ministre-maire estime notamment qu’à l’approche des élections, certains acteurs politiques cherchent à faire croire aux populations que les maires des communes n’ont rien réalisé. Il a ainsi dénoncé ce qu’il considère comme des « manœuvres » susceptibles de créer des tensions entre les populations et les différents maires.
 

Ousmane Diagne a toutefois reconnu les efforts engagés par Babacar Diop, notamment concernant la réhabilitation de la route reliant la Cité Senghor à Silmang. Il a néanmoins regretté que la mairie de ville n’ait pas, selon lui, suffisamment communiqué sur l’origine des financements mobilisés pour ces travaux.
 

Pour Ousmane Diagne, cette situation pourrait laisser penser que l’État n’a pas suffisamment accompagné Thiès. Il affirme pourtant que plusieurs financements ont été accordés à la ville à travers le ministère des Collectivités territoriales.
 

Il cite notamment 300 millions de FCFA au titre des fonds de dotation, 700 millions de FCFA destinés à une contribution à l’électrification et 1,5 milliard de FCFA au titre des fonds d’équipement des collectivités territoriales.
 

Selon son décompte, ces différents financements représentent une enveloppe globale de 2,5 milliards de FCFA.
 

Ousmane Diagne considère ces montants comme la preuve de l’accompagnement de l’État en faveur de la ville de Thiès. Il a également attribué ces efforts à la politique du président Bassirou Diomaye Faye et appelé les populations thiessoises à reconnaître cet accompagnement.
 
La présence de Fatima Ba derrière le ministre Ousmane Diagne intervient ainsi dans un contexte de mobilisation politique locale, alors que les responsables thiessois multiplient les sorties publiques autour du bilan des collectivités et de l’accompagnement de l’État.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Actualité à Thiès

Thiès : Ousmane Diagne répond à Babacar Diop, Fatima Ba à ses côtés

Lat Soukabé Fall - 20/09/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Ousmane Diagne répond à Babacar Diop, Fatima Ba à ses côtés
Le ministre-maire de Thiès-Est, Ousmane Diagne, a profité d’une rencontre politique à Keur Dabo pour répondre aux critiques visant son action et revenir sur la polémique liée à la délocalisation du...

Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants

Lat Soukabé Fall - 20/09/2026 - 0 Commentaire
Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants
À Thiès, le dépôt de gravats continue de poser problème malgré les campagnes de sensibilisation et les sanctions. Le chef de la brigade d’hygiène, l’adjudant-chef Damien Ndione, déplore la...

Actualités

Querelles entre Babacar Diop et Ousmane Diagne : Me Habib Vitin réoriente le débat vers la transparence et la reddition des comptes

- 21/09/2026 - 0 Commentaire
Querelles entre Babacar Diop et Ousmane Diagne : Me Habib Vitin réoriente le débat vers la transparence et la reddition des comptes
Alors que les échanges entre le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, et celui de la commune de Thiès-Est, Ousmane Diagne, se multiplient depuis quelques jours, le président du mouvement Thiès...

Cérémonie de Sargal à Chérif Lô : Ousmane Sarr mise sur son bilan pour convaincre les populations

Lat Soukabé Fall - 20/09/2026 - 0 Commentaire
Cérémonie de Sargal à Chérif Lô : Ousmane Sarr mise sur son bilan pour convaincre les populations
À l’occasion d’une cérémonie de « Sargal » organisée en son honneur, le maire de Chérif Lô, Ousmane Sarr, a présenté plusieurs réalisations de son équipe municipale et réaffirmé sa volonté de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction