CAN 2027 : le Mali renverse le Rwanda et s’impose 3–2 à Bamako

Le Mali a remporté son match contre le Rwanda 3–2, vendredi 13 novembre 2026 à Bamako, lors de la troisième journée des qualifications de la CAN 2027. La rencontre est terminée.

Jojea Kwizera (29e) et Phanuel Kavita (54e) ont successivement donné l’avantage aux visiteurs. Kamory Doumbia (43e) puis Moussa Yeo (63e) ont égalisé, avant le but victorieux de Mamadou Camara à la 84e minute.

Les Aigles prennent la tête du groupe K avec neuf points, devant le Rwanda, qui en compte six. Les deux sélections se retrouveront le 17 novembre à Kigali.

Source : CAF.

Photo d’archives : Kamory Doumbia lors de Saint-Étienne–Brest, le 13 avril 2025. Paté kroute / Wikimedia Commons, CC0.