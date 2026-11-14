Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN 2027 : le Mali renverse le Rwanda et s’impose 3–2 à Bamako


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 11:58 | Lu 61 fois Rédigé par Seyelatyr



Kamory Doumbia, Saint-Étienne–Brest, 13 avril 2025 — photo d’archives. Paté kroute / Wikimedia Commons, CC0.
Kamory Doumbia, Saint-Étienne–Brest, 13 avril 2025 — photo d’archives. Paté kroute / Wikimedia Commons, CC0.

Le Mali a remporté son match contre le Rwanda 3–2, vendredi 13 novembre 2026 à Bamako, lors de la troisième journée des qualifications de la CAN 2027. La rencontre est terminée.

Jojea Kwizera (29e) et Phanuel Kavita (54e) ont successivement donné l’avantage aux visiteurs. Kamory Doumbia (43e) puis Moussa Yeo (63e) ont égalisé, avant le but victorieux de Mamadou Camara à la 84e minute.

Les Aigles prennent la tête du groupe K avec neuf points, devant le Rwanda, qui en compte six. Les deux sélections se retrouveront le 17 novembre à Kigali.

Source : CAF.

Photo d’archives : Kamory Doumbia lors de Saint-Étienne–Brest, le 13 avril 2025. Paté kroute / Wikimedia Commons, CC0.



Seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt

- 10/11/2026 - 0 Commentaire
JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt
À Thiès, le Centre culturel régional annonce un méga-concert à Bountou Dépôt, avec une vingtaine de prestations musicales. L’événement s’inscrit dans le programme « Thiès, ville olympique des arts »,...

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Actualités

Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée

- 14/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée
Une célébration privée dans les locaux de la mairie de Thiès-Ouest a entraîné la suspension des activités administratives, hier, alors que les heures légales de travail n’étaient pas encore écoulées....

Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel

- 11/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
Rescapé de l’effondrement de Sud-Stade à Thiès, Mamadou Aliou Diallo raconte ses trois heures sous les décombres et son quotidien après l’opération.
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction