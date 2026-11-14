Ligue des nations : les Pays-Bas battent la Grèce 7–0 à Amsterdam

Les Pays-Bas ont largement remporté leur rencontre de Ligue des nations contre la Grèce, 7–0, vendredi 13 novembre 2026 à Amsterdam. Le match de la cinquième journée est terminé.

Tijjani Reijnders a inscrit trois buts avant la pause. Jurriën Timber a signé un doublé, tandis que Crysencio Summerville et Donyell Malen ont également marqué.

Selon l’UEFA, les Néerlandais égalent ainsi la plus large victoire enregistrée dans l’histoire de la compétition. Ils disposent désormais de trois points d’avance en tête du groupe A2.

La Grèce et l’Allemagne, victorieuse de la Serbie 3–1 le même soir, comptent chacune huit points. Les places pour les quarts de finale se joueront lors de la dernière journée.

Source : UEFA.

Photo d’archives : Tijjani Reijnders, alors joueur de l’AC Milan, le 15 février 2024. Saggittarius A / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.