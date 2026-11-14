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CAN de beach soccer : Sénégal–Ghana le 28 novembre à 16 h 30 à Saly


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 13:55 | Lu 59 fois Rédigé par Seyelatyr


La CAF a publié le calendrier des rencontres le 13 novembre. La compétition se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2026, avec deux places pour le Mondial 2027 à la clé.


Photo d’archives : membres de l’équipe sénégalaise de beach soccer, 27 juillet 2025. RavenFox94 / Wikimedia Commons — CC BY 4.0. Original et licence liés dans l’article.
Photo d’archives : membres de l’équipe sénégalaise de beach soccer, 27 juillet 2025. RavenFox94 / Wikimedia Commons — CC BY 4.0. Original et licence liés dans l’article.

Les supporters des Lions de la plage connaissent désormais l’horaire de leur première rencontre à la CAN de beach soccer 2026. Le Sénégal affrontera le Ghana le samedi 28 novembre à 16 h 30, heure de Dakar, à Saly, selon le programme publié par la CAF le 13 novembre. Mozambique–Ouganda sera joué plus tôt, à 15 heures.

Trois rendez-vous pour le Sénégal

Dans le groupe A, les Sénégalais retrouveront ensuite l’Ouganda le 1er décembre, puis le Mozambique le 2 décembre. Ces deux matchs sont également annoncés à 16 h 30. Le document joint au communiqué porte la mention « provisoire » : les horaires restent donc susceptibles d’ajustement.

Le groupe B réunit la Mauritanie, le Maroc, le Malawi et l’Angola. Les deux premiers de chaque poule accéderont aux demi-finales du 4 décembre. La finale est prévue le 6 décembre, après le match pour la troisième place.

Les deux finalistes obtiendront les billets africains pour la Coupe du monde de beach soccer 2027.

Calendrier et communiqué : CAF, 13 novembre 2026.

Photo d’archives : membres de l’équipe sénégalaise de beach soccer, photographie datée du 27 juillet 2025. RavenFox94 / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Cette image ne montre pas la CAN 2026.



Seyelatyr

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