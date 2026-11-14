CAN 2027 : l’Égypte bat le Malawi 5–0, doublé de Mohamed Salah

L’Égypte a battu le Malawi 5–0, vendredi 13 novembre 2026 au stade international du Caire, en qualifications de la CAN 2027. Le score est définitif.

Nasser Maher, Omar Marmoush et Mohamed Hany ont marqué avant la pause. Mohamed Salah a ensuite inscrit deux buts, dont un penalty dans le temps additionnel.

Ce succès accompagne les débuts d’Ali Maher à la tête des Pharaons. L’Égypte compte sept points dans le groupe B, contre trois au Malawi. Le retour est prévu le 17 novembre à Lilongwe.

Source : CAF.

Photo d’archives : Mohamed Salah lors de la finale de la CAN, le 6 février 2022. Franco237, recadrage HazemGM / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.