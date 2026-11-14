Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Pirogue de 200 passagers : trois hommes déférés après l’interception


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 09:58 | Lu 63 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Parmi les passagers figuraient 22 mineurs. Selon Libération, le père d’un enfant de six ans et deux passeurs présumés ont été présentés à la justice.


Pirogue de 200 passagers : trois hommes déférés après l’interception

Une pirogue transportant 200 personnes a été interceptée par la Marine nationale alors que ses occupants tentaient de rejoindre les Canaries. Seneweb situe l’opération au 11 novembre 2026 ; Senego précise que l’embarcation était partie des îles du Saloum. Les deux médias rapportent des informations de Libération.

Vingt-deux mineurs parmi les passagers

Le quotidien dénombre 105 hommes, 73 femmes et 22 mineurs. D’après le récit des auditions publié dans la presse, le père d’un enfant de six ans a déclaré avoir payé 200 000 francs CFA à un organisateur présumé pour la traversée de son fils.

Il a également indiqué avoir aidé à faire sortir l’embarcation des bolongs. L’affaire a été confiée à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants.

Trois hommes présentés à la justice

Les investigations ont conduit à identifier deux autres hommes que plusieurs passagers désignaient comme appartenant à l’équipe de conduite. Selon Seneweb, citant Libération, l’un a déclaré avoir été recruté comme capitaine ; l’autre a reconnu avoir préparé l’itinéraire de navigation.

Les trois hommes ont été déférés. La procédure porte notamment sur une tentative de trafic de migrants et une mise en danger de la vie d’autrui, selon la même source. Aucun jugement n’est annoncé.

Sources : Seneweb et Senego, 14 novembre 2026, citant Libération.

Photo de contexte : Saliou92ii, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Pirogues à Cayar le 6 juillet 2024 ; image redimensionnée, sans lien direct avec cette interception.

Thiesinfo seyelatyr



Thiesinfo seyelatyr

Politique à Thiès | Faits divers

Actualité à Thiès

JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt

- 10/11/2026 - 0 Commentaire
JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt
À Thiès, le Centre culturel régional annonce un méga-concert à Bountou Dépôt, avec une vingtaine de prestations musicales. L’événement s’inscrit dans le programme « Thiès, ville olympique des arts »,...

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Actualités

Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée

- 14/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée
Une célébration privée dans les locaux de la mairie de Thiès-Ouest a entraîné la suspension des activités administratives, hier, alors que les heures légales de travail n’étaient pas encore écoulées....

Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel

- 11/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
Rescapé de l’effondrement de Sud-Stade à Thiès, Mamadou Aliou Diallo raconte ses trois heures sous les décombres et son quotidien après l’opération.
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction