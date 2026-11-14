Pirogue de 200 passagers : trois hommes déférés après l’interception

Une pirogue transportant 200 personnes a été interceptée par la Marine nationale alors que ses occupants tentaient de rejoindre les Canaries. Seneweb situe l’opération au 11 novembre 2026 ; Senego précise que l’embarcation était partie des îles du Saloum. Les deux médias rapportent des informations de Libération.

Vingt-deux mineurs parmi les passagers

Le quotidien dénombre 105 hommes, 73 femmes et 22 mineurs. D’après le récit des auditions publié dans la presse, le père d’un enfant de six ans a déclaré avoir payé 200 000 francs CFA à un organisateur présumé pour la traversée de son fils.

Il a également indiqué avoir aidé à faire sortir l’embarcation des bolongs. L’affaire a été confiée à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants.

Trois hommes présentés à la justice

Les investigations ont conduit à identifier deux autres hommes que plusieurs passagers désignaient comme appartenant à l’équipe de conduite. Selon Seneweb, citant Libération, l’un a déclaré avoir été recruté comme capitaine ; l’autre a reconnu avoir préparé l’itinéraire de navigation.

Les trois hommes ont été déférés. La procédure porte notamment sur une tentative de trafic de migrants et une mise en danger de la vie d’autrui, selon la même source. Aucun jugement n’est annoncé.

Sources : Seneweb et Senego, 14 novembre 2026, citant Libération.

Photo de contexte : Saliou92ii, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Pirogues à Cayar le 6 juillet 2024 ; image redimensionnée, sans lien direct avec cette interception.

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