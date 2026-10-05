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Thiès : Kawsara durement touché par les pluies diluviennes


Rédigé le Mardi 6 Octobre 2026 à 13:58 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le quartier Kawsara, à Thiès-Nord, a été fortement touché par les importantes pluies enregistrées ces derniers jours. Des maisons ont été envahies par les eaux et d’importants dégâts matériels ont été constatés.


Thiès : Kawsara durement touché par les pluies diluviennes

À Kawsara, la situation a particulièrement inquiété les habitants. Les eaux pluviales ont pénétré dans une habitation, atteignant même plusieurs chambres.
 
Le mur d’une maison a également été entièrement détruit sous la pression des eaux. Malgré les moyens mobilisés par les autorités territoriales, la situation est restée difficile à maîtriser.
 
Dans d’autres quartiers de Thiès, les fortes précipitations ont également rendu certaines routes impraticables et provoqué des dégâts matériels.
  Pour les populations concernées, ces épisodes pluvieux rappellent les difficultés auxquelles certains quartiers de la capitale du Rail sont confrontés dès que les précipitations deviennent importantes.
 
La question de l’évacuation des eaux pluviales et de la protection des habitations demeure ainsi au centre des préoccupations des habitants.



Lat Soukabé Fall

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