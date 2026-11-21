Wallydaan retrouve son public après avoir gagné 3–1 sur le terrain de Génération Foot. Septième avec sept points, le club thiessois ouvre la sixième journée face à l’équipe qui a le mieux commencé le championnat. Le coup d’envoi est prévu à 17 heures au stade Lat Dior.

L’US Gorée compte treize points après cinq rencontres. Les Insulaires ont battu les HLM de Dakar 1–0 lors de la précédente journée. Ils ont deux points d’avance sur le Jaraaf et conserveraient la tête du classement en cas de victoire à Thiès.

Deux autres clubs de la région joueront dimanche 22 novembre. Au stade municipal de Nguékhokh, le Stade de Mbour recevra AJEL de Rufisque à 16 h 30. Les Mbourois cherchent encore leur première victoire cette saison. À la même heure, Diambars, cinquième avec huit points, affrontera Teungueth FC au stade Ngalandou Diouf.