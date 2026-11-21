Usratul Amine annonce deux rendez-vous le vendredi 18 décembre à Tivaouane. La cérémonie officielle est prévue à 10 heures à la salle Seydi El Hadji Malick Sy. Le Hadara Jumaa doit ensuite réunir les fidèles à 17 heures sur l’esplanade de la mosquée de Serigne Babacar Sy.

L’association conserve l’intitulé « 72 Heures », mais concentre cette édition sur une journée. Dans son communiqué relayé par la Cellule Zawiya Tijaniyya, elle explique vouloir recueillir et numériser des témoignages sur Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine pour les rendre accessibles aux jeunes générations.

La conférence de presse annoncée pour ce samedi à midi doit ouvrir la campagne d’information. Usratul Amine invite notamment les dahiras, la diaspora et les chercheurs à s’associer à ce travail de transmission.