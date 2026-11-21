Les étudiants qui préparent un mémoire ou une thèse en lien avec l’agriculture ont jusqu’au samedi 12 décembre 2026 à 15 h, heure de Dakar, pour déposer leur candidature. Le Centre d’étude régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (CERAAS) a publié le 12 novembre les deux avis du Centre régional d’excellence sur les céréales sèches et cultures associées.

100 000 F CFA par mois pour un mémoire

Le premier volet concerne les étudiants en master 2 ou en cinquième année d’un cycle d’ingénieur. Il prévoit 100 000 F CFA par mois pendant six mois. L’avis demande notamment un justificatif d’inscription ou de préinscription, les résultats de l’année précédente et un projet de mémoire rédigé selon le canevas fourni.

Un financement sur trois ans pour le doctorat

Le second volet prévoit 350 000 F CFA par mois pendant 36 mois, ainsi que 1,5 million de F CFA par an pour les frais de laboratoire et de terrain. Il s’adresse aux titulaires d’un master, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un équivalent qui préparent une thèse au Sénégal. Les candidats doivent avoir obtenu au moins la mention Bien ou son équivalent et être admis dans une école doctorale reconnue ou avoir une demande d’inscription en cours. Outre le projet de thèse, le dossier comprend deux lettres de référence.

Les travaux peuvent porter sur les productions végétales, animales, halieutiques ou forestières, la médecine vétérinaire, l’économie et les politiques agricoles ou la technologie alimentaire. Les deux avis précisent les conditions de nationalité et d’encadrement propres à chaque catégorie.

Un envoi par courriel et un dépôt à Thiès

Le dossier complet doit être envoyé à appelcre@ensa.edu.sn. Un exemplaire papier doit également être remis au secrétariat du CERAAS, à l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Thiès. L’envoi électronique seul ne suffit pas. Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

Consulter les deux avis officiels et télécharger les formulaires sur le site du CERAAS.

Photo d’archives du 27 mai 2023 : entrée de l’ENSA de Thiès. Crédit : ENSA Thiès / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vignette redimensionnée par le site.