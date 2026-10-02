Thiès : 350 kits scolaires offerts à l’école Maodo Kane de Cité Lamy

Cette action vise à contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves et à soutenir les familles à l’entame de l’année scolaire. Les 50 kits supplémentaires remis aux meilleurs élèves viennent également récompenser les efforts et les performances scolaires.



Pour les responsables de l’établissement, ce geste constitue un encouragement important pour les élèves et les enseignants. Il traduit également l’importance accordée à l’éducation et à la réussite scolaire.



À travers ce don, les bénéficiaires disposent ainsi de fournitures nécessaires pour démarrer ou poursuivre l’année scolaire dans de meilleures conditions. Une initiative qui vient renforcer les efforts engagés autour de la promotion de l’excellence et de l’accès équitable aux outils pédagogiques.



La cérémonie a été marquée par la présence des responsables de l’école, des enseignants, des parents d’élèves et des bénéficiaires, dans une ambiance placée sous le signe de l’éducation et de l’excellence.

Le don a été effectué en présence du Directeur général de l’ANASER, venu accompagner l’établissement et les élèves à travers cette initiative en faveur de l’éducation.