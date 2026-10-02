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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : 350 kits scolaires offerts à l’école Maodo Kane de Cité Lamy
L’école Maodo Kane de Cité Lamy, à Thiès, a accueilli une importante cérémonie de remise de fournitures scolaires. À cette occasion, 300 kits scolaires ont été offerts aux élèves, auxquels se sont ajoutés 50 kits destinés aux lauréats des prix de l’excellence.
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Dimanche 4 Octobre 2026 - 21:29 Ndiouf : Fallou Barre mise sur la formation des femmes
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Dimanche 4 Octobre 2026 - 18:46 Thiès : un gros-porteur en feu provoque un important embouteillage à Aloup Kagne
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Actualité à Thiès
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Actualités
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