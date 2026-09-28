|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
JOJ Dakar 2026 : 200 volontaires formés au Centre d’entraînement tactique de Thiès
Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, 200 volontaires ont participé à une session de formation de 72 heures au Centre d’entraînement tactique de la base militaire de Thiès. Cette initiative s’inscrit dans le processus de préparation et de professionnalisation des volontaires appelés à jouer un rôle essentiel dans l’organisation de l’événement.
|
Mardi 29 Septembre 2026 - 14:58 Dernier venu, déjà incontournable à Thiès Nord : Moussa Thiombane, la nouvelle figure qui monte
|
Mardi 29 Septembre 2026 - 00:11 Maalaw d’Or : Ngouda Dieng sacré « Thièssois de l’année 2026 »
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions
Actualité à Thiès
Thiès : la Flamme olympique au cœur de la cérémonie des JOJ Dakar 2026
Thiès : Ouverture de la Foire Internationale, un carrefour pour l'inclusion numérique et l'entrepreneuriat
Actualités
Dernier venu, déjà incontournable à Thiès Nord : Moussa Thiombane, la nouvelle figure qui monte
JOJ Dakar 2026 : 200 volontaires formés au Centre d’entraînement tactique de Thiès
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com