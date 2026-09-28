JOJ Dakar 2026 : 200 volontaires formés au Centre d’entraînement tactique de Thiès

Après la sélection de plus de 6 000 volontaires, les organisateurs ont entamé une phase de formation destinée notamment à identifier les différents niveaux de responsabilité et à préparer les futurs encadreurs et leaders de volontaires. Cette session de 72 heures a été organisée avec la contribution des Forces armées sénégalaises, de l’État-major général des armées et du Système des Nations Unies, en partenariat avec les équipes chargées des ressources humaines et de la préparation des JOJ. Au-delà des aspects techniques et organisationnels, la formation vise également à transmettre aux volontaires les valeurs de l’olympisme, notamment l’esprit de solidarité, le respect, l’engagement, la discipline et le sens du service. Les volontaires occuperont en effet une place centrale durant les JOJ Dakar 2026. Ils seront appelés à accueillir, orienter et accompagner les athlètes, les spectateurs, les officiels et les différents acteurs venus participer à cette grande manifestation sportive internationale. La formation de Thiès constitue également une étape importante dans la mise en place d’un réseau de leaders de volontaires. Les 200 participants formés auront pour mission de transmettre à leur tour les connaissances et les valeurs acquises durant ces trois jours à d’autres équipes de volontaires. La ponctualité et la discipline ont notamment été mises en avant comme des qualités indispensables à la réussite de l’organisation des Jeux. La diversité des participants constitue également un élément marquant de cette formation. Des volontaires venus du Sénégal, d’autres pays africains et de plusieurs continents ont pris part à cette initiative, illustrant la dimension internationale des JOJ Dakar 2026. Les organisateurs envisagent par ailleurs de poursuivre ces sessions de formation afin de multiplier le nombre de leaders capables d’encadrer les quelque 6 000 volontaires mobilisés pour les Jeux. À travers cette collaboration entre les équipes des JOJ, les Forces armées et le Système des Nations Unies, les organisateurs entendent ainsi renforcer la préparation humaine et organisationnelle nécessaire à la réussite des JOJ Dakar 2026. À quelques semaines de l’événement, la formation des volontaires apparaît donc comme un maillon essentiel du dispositif, ces jeunes hommes et femmes étant appelés à être au cœur de l’accueil et de l’accompagnement des participants aux premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en Afrique.Si vous le souhaitez,