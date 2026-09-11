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Tension entre Ousmane Diop et le maire Babacar Diop


Rédigé le Samedi 12 Septembre 2026 à 01:23 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une vive réaction d’Ousmane Diop contre le maire de Thiès, Babacar Diop. Dans une sortie remarquée, Ousmane Diop exprime son désaccord avec l’édile et interpelle directement le maire sur des questions qui suscitent des débats au sein de la population thiessoise.




Lat Soukabé Fall

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