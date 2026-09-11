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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Tension entre Ousmane Diop et le maire Babacar Diop
Une vive réaction d’Ousmane Diop contre le maire de Thiès, Babacar Diop. Dans une sortie remarquée, Ousmane Diop exprime son désaccord avec l’édile et interpelle directement le maire sur des questions qui suscitent des débats au sein de la population thiessoise.
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Jeudi 10 Septembre 2026 - 02:18 Femmes du Sénégal : Dame Sall dénonce l’instrumentalisation politique des femmes
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Jeudi 10 Septembre 2026 - 02:16 Thiès : Une vendeuse de matelas victime d’une arnaque au faux transfert
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Actualité à Thiès
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