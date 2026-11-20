Les travaux de quatre unités agro-industrielles ont été lancés le 20 novembre 2026 à Baghagha, dans l’Agropole Sud d’Adéane, en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop. Selon l’APS, qui a couvert la cérémonie, ces projets représentent plus de 19 milliards de francs CFA d’investissements et 731 emplois annoncés.

Les activités présentées concernent notamment la transformation du poisson, du manioc, de la mangue, du cajou et d’autres fruits locaux. Le ministre a mis en avant la réduction des pertes après récolte et la transformation sur place des productions casamançaises.

L’Agropole s’étend sur 85 hectares, dont 40 aménagés dans une première phase. Une note officielle citée par l’APS chiffre cet aménagement public à 17,5 milliards de francs CFA. Les emplois et investissements privés annoncés constituent des objectifs de développement ; le lancement des chantiers ne signifie pas que les unités sont déjà en production.