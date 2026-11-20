Des collections patrimoniales de la République démocratique du Congo, du Cap-Vert et du Tchad ont été reçues vendredi 20 novembre 2026 au Monument de la Renaissance africaine, à Dakar. La cérémonie s’inscrit dans la 16e Biennale de l’art africain contemporain, rapporte l’APS.

La ministre sénégalaise de la Culture, Mame Coumba Diop, a présenté ces contributions comme un enrichissement des collections du monument et des relations culturelles entre les quatre pays.

Masques congolais et scène de Batuque

La ministre congolaise Yolande Elebe Ma Ndembo a décrit deux masques originaires du grand Équateur ainsi que des tableaux en tissu Kuba venus du Kasaï. Elle a souligné la transmission des techniques de tissage et de broderie du raphia.

Pour le Cap-Vert, le ministre Antonio Augusto Sequeira Duarte a présenté une œuvre représentant une scène de Batuque, une tradition portée par les femmes. La remise fait suite à un engagement du président capverdien de faire entrer des œuvres de son pays au monument.

Dak’Art se tient du 19 novembre au 19 décembre 2026. La RDC est le pays invité d’honneur.