Ismaïla Sarr a reçu les trophées récompensant son titre de meilleur joueur et sa première place au classement des buteurs de la Conference League 2025-2026. L’APS rapporte, vendredi 20 novembre, que l’international sénégalais a partagé sur ses réseaux sociaux des photos le montrant avec ses deux distinctions.

Ces images marquent la réception des récompenses d’une saison déjà achevée. Le choix du groupe d’observateurs techniques de l’UEFA avait été annoncé le 28 mai 2026. L’attaquant de Crystal Palace avait terminé la compétition avec neuf buts.

Cette campagne s’était conclue par la victoire de Palace face au Rayo Vallecano, 1–0 en finale. Sarr avait disputé toute la rencontre, contribuant au premier titre européen du club londonien.