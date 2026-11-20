L’UFR des Sciences agronomiques, agroalimentaires et environnementales (S2AE) ouvre sa première campagne de recrutement. En licence 1, les bacheliers rejoignent un tronc commun consacré aux productions végétales et animales et au conseil. La spécialisation intervient après les deux premières années.

Les candidats qui ont déjà validé les deux semestres d’une licence 2 dans un domaine compatible peuvent postuler directement en licence 3 « Agri-preneur Végétal et Conseil ». Le cursus prépare notamment à la conduite d’une exploitation, au conseil aux producteurs et à la gestion de projets agricoles.

Comment déposer son dossier

Le dossier se dépose en ligne, avec les justificatifs au format PDF ou en photo. Les frais de dossier sont de 10 000 F CFA pour les candidats sénégalais et de 25 000 F CFA pour les candidats de la sous-région ouest-africaine. Pour la licence 3, il faut aussi transmettre les relevés de notes de licence 1 et de licence 2 ainsi que la demande exigée par l’UFR. La liste des pièces varie selon la nationalité.

Un test de trois heures le 16 décembre

Le concours se déroulera à l’UIDT le mercredi 16 décembre à 15 h. Les candidats de licence 1 et de licence 3 disposeront de trois heures pour répondre à un questionnaire portant sur les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, le français, l’anglais et la logique. La rentrée est annoncée pour le 4 janvier 2027.

Le dépôt s’effectue sur le portail officiel de candidature de l’UFR S2AE.