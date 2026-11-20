Le titre « Nobel » de Touré Kunda figure bien parmi les musiques de Grand Theft Auto VI. Les crédits officiels publiés par Rockstar Games mentionnent le groupe sénégalais, Phil Collins comme auteur du morceau et Impala Kingdom Records pour l’enregistrement.

L’information, rapportée par l’APS le 20 novembre, accompagne la sortie du jeu le 19 novembre 2026. Selon l’agence, le morceau est diffusé sur la station fictive Kaleidoscope FM.

« Nobel », paru en 2000 sur l’album « Terra Saabi », est une adaptation en wolof de « In the Air Tonight » de Phil Collins. Cette présence dans le jeu remet en circulation un titre du répertoire de Touré Kunda, formation issue de Casamance et connue pour ses croisements entre musiques africaines et influences internationales.

Crédits officiels de GTA VI — Rockstar Games.