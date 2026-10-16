- Khadim : Tél ; 33 951 14 78, Marché central à côté d’Intercontinental de Négoce avenue Général De Gaulle
- Serigne Saliou Mbacké : Tél : 33 951 44 53, Face hôpital regional de Thiès
- Stade Lat-Dior : Tél : 33 952 09 99, Face stade Lat-Dior route de Mbour
- Bount Dépôt : Tél : 33 951 39 16, Face SNCS
- Amadou Tall Niang : Tél : 33 951 46 37, Parcelles Assainies Unité 2 face école Modo Kane
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 17 AU 24 OCTOBRE 2026
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Vendredi 9 Octobre 2026 - 23:28 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 10 AU 17 OCTOBRE 2026
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Vendredi 2 Octobre 2026 - 23:44 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 10 AU 17 OCTOBRE 2026
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