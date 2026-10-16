Éducation : le G7 annonce une grève du 21 au 23 octobre

L’intersyndicale, qui réunit sept organisations de l’enseignement du préscolaire au secondaire, a annoncé ce plan d’action dans une déclaration du 15 octobre.

Elle reproche au gouvernement de ne pas respecter le protocole d’accord signé le 16 avril 2026 à la Primature. Ses griefs concernent notamment l’étude sur les rémunérations des agents publics et l’audit sur les rappels dus aux enseignants.

Le paiement des indemnités d’examen et l’achèvement de la Formation diplômante universelle figurent également parmi les revendications rapportées par les deux médias.

Le G7 signale aussi des retards de salaires chez les contractuels et des difficultés liées aux prêts au logement. Il demande l’application des engagements pour préserver le déroulement de l’année scolaire.

Source : Seneweb et PressAfrik.