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Éducation : le G7 annonce une grève du 21 au 23 octobre


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 01:15 | Lu 49 fois Rédigé par


Les syndicats enseignants du G7 appellent à trois jours de grève dans les établissements scolaires. Selon Seneweb et PressAfrik, le mouvement est prévu du mercredi 21 au vendredi 23 octobre 2026.


Mobilisation d’enseignants — photo d’illustration. Source : Seneweb.
Mobilisation d’enseignants — photo d’illustration. Source : Seneweb.

L’intersyndicale, qui réunit sept organisations de l’enseignement du préscolaire au secondaire, a annoncé ce plan d’action dans une déclaration du 15 octobre.

Elle reproche au gouvernement de ne pas respecter le protocole d’accord signé le 16 avril 2026 à la Primature. Ses griefs concernent notamment l’étude sur les rémunérations des agents publics et l’audit sur les rappels dus aux enseignants.

Le paiement des indemnités d’examen et l’achèvement de la Formation diplômante universelle figurent également parmi les revendications rapportées par les deux médias.

Le G7 signale aussi des retards de salaires chez les contractuels et des difficultés liées aux prêts au logement. Il demande l’application des engagements pour préserver le déroulement de l’année scolaire.

Source : Seneweb et PressAfrik.




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