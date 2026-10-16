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Navétanes aux Niayes : portée et exécution de la suspension


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 11:20 | Lu 35 fois Rédigé par


L’arrêté signé le 14 octobre 2026 par le sous-préfet de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, suspend les Navétanes dans la zone des Niayes. Son exécution est confiée au commandant de la brigade de Mboro.


Navétanes aux Niayes : portée et exécution de la suspension

Selon Le Soleil, qui rapporte cette décision le 15 octobre 2026, la mesure concerne la zone des Niayes, dans le département de Tivaouane, région de Thiès.

Le rapport de la brigade de Mboro mentionne des violences et des destructions de biens publics et privés.

Le président de l’ODCAV de Tivaouane et le président de la zone des Niayes sont destinataires d’ampliations de l’arrêté.

Contexte : notre précédent article sur les violences lors des Navétanes à Tivaouane.

Source : Le Soleil, 15 octobre 2026.

Photo d’illustration, archives Thiesinfo.




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