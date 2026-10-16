Thiès : l’économie sociale et solidaire au cœur d’un forum sur l’emploi

La deuxième édition du Forum communautaire de plaidoyer et de promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) s’est ouverte mercredi 14 octobre 2026 à Thiès, dans le cadre du PREMISO, sous le thème « Du dialogue à l’action ».

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), les échanges ont notamment réuni l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, et le coordonnateur du PREMISO, Babacar Coly.

Les discussions ont mis en évidence les besoins de structuration, de formation et d’accès aux financements et aux marchés pour les acteurs de l’ESS. Le manque d’information des jeunes sur des dispositifs comme la DER/FJ et le FONGIP figure également parmi les préoccupations soulevées.

Un village de l’économie sociale et solidaire permet de présenter des produits et services et de rapprocher les porteurs de projets des institutions.

La création de guichets uniques figure parmi les propositions évoquées.

Source : APS.