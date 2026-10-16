Thiès : 15 acteurs formés aux liens entre mutuelles de santé et ESS

À Thiès, INSPIR Sénégal a organisé un renforcement de capacités au profit de 15 membres des équipes techniques des mutuelles de santé départementales et d’acteurs intervenant dans la protection sociale et l’économie sociale et solidaire (ESS).

Selon APS-TV, dans une publication diffusée jeudi 15 octobre 2026 à 20 h 09, cette initiative porte sur les complémentarités possibles entre les deux secteurs.

L’objectif annoncé est de contribuer à une protection sociale plus inclusive et durable en renforçant les connaissances des participants sur ces synergies.

Source : APS-TV.