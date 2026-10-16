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Pire : 1 600 kits offerts pour le dépistage des cancers féminins


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 21:48 | Lu 75 fois Rédigé par


Une journée consacrée au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus s’est tenue mercredi 14 octobre à Pire. Les organisatrices ont mobilisé 1 600 kits cette année, contre 800 l’année précédente.


Illustration — source : Le Soleil.
Illustration — source : Le Soleil.

La commune de Pire a accueilli mercredi 14 octobre 2026 une journée de dépistage des cancers féminins, organisée par l’Amicale des femmes de l’Université Iba Der Thiam de Thiès et de l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA).

Selon Le Soleil, qui rapporte l’événement dans sa publication du jeudi 15 octobre, l’initiative a bénéficié de l’appui technique du Groupement mobile d’intervention (GMI) de la Police.

Cette année, 1 600 kits de dépistage ont été offerts, contre 800 lors de l’édition précédente.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, a salué le partenariat avec l’Université Iba Der Thiam. Une convention entre l’établissement universitaire et la commune avait été signée le 16 avril 2026.

Une autre journée de sensibilisation est annoncée pour le 16 octobre.

Source : Le Soleil.




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