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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 29 AOUT AU 05 SEPPTEMBRE 2026


Rédigé le Vendredi 28 Août 2026 à 21:48 | Lu 72 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 29 AOUT AU 05 SEPPTEMBRE 2026
 
  • Albert Faye : Tél : 33 954 24 94, Médina Fall 2 en face du Lycée
  • Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Rond-Point Concorde et Rond-Point Parcelles en face siège free quartier Dioung
  • Hersent La Renaissance : Tél : 33 951 32 19, Route de Khombole
  • Aynina Fall : Tél : 33 952 22 52, Aynina Fall derrière la Mairie
  • Bakhe Yaye Mame Adama : Tél : 33 951 16 26, Boulevard Zac Nguinth Immeuble Cosefcom
  • Serigne Babacar Sy : Tél : 33 951 23 31, Quartier Fayou Mbédou Gouverneur



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