- Serigne Saliou Touré : Tél : 33 904 19 19, Route de Khombole après le lycée Ahmadou Ndack Seck coté SERAS
- Khadim Rassoul : Tél : 33 954 28 57, Grand Standing en face la Cité Sofraco
- Résidence : Tél : 33 951 11 70, Rond-Point SDE Hlm route de Dakar
- Cité Lamy Ashabul Yamine : Tél 33 951 24 04, Rond-Point hôpital Régional, boulevard vers Keur Dago
- Principale : Tél : 33 952 07 27, Marché central près du cinéma Agora
- Yaye Mané : Tél : 78 586 59 44, Cité ouvrière de Fandène près du terrain Rail
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 03 AU 10 OCTOBRE 2026
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Vendredi 25 Septembre 2026 - 22:05 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 26 SEPPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2026
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Samedi 19 Septembre 2026 - 00:57 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 19 AU 26 SEPPTEMBRE 2026
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