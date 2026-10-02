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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 03 AU 10 OCTOBRE 2026


Rédigé le Vendredi 2 Octobre 2026 à 23:44 | Lu 52 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 03 AU 10 OCTOBRE 2026
  • Serigne Saliou Touré : Tél : 33 904 19 19,  Route de Khombole après le lycée Ahmadou Ndack Seck coté SERAS
  • Khadim Rassoul : Tél : 33 954 28 57, Grand Standing en face la Cité Sofraco
  • Résidence : Tél : 33 951 11 70, Rond-Point SDE Hlm route de Dakar
  • Cité Lamy Ashabul Yamine : Tél 33 951 24 04, Rond-Point hôpital Régional, boulevard vers Keur Dago
  • Principale : Tél : 33 952 07 27, Marché central près du cinéma Agora
  • Yaye Mané : Tél : 78 586 59 44, Cité ouvrière de Fandène près du terrain Rail



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