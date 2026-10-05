THIÈS : DES SERPENTS SIGNALÉS AU CFP, L’ALERTE DES ENSEIGNANTS

L’alerte a été lancée alors que le CFP se prépare à accueillir les apprenants pour la nouvelle année de formation. La présence de ces reptiles constitue une source d’inquiétude, notamment pour les élèves appelés à fréquenter quotidiennement les différents espaces de l’établissement.



Un enseignant du CFP a ainsi attiré l’attention des autorités sur cette situation. Selon son témoignage, les serpents auraient été aperçus à plusieurs reprises dans l’enceinte du centre, notamment dans certains espaces végétalisés.



Pour les enseignants, il devient nécessaire de prendre des mesures préventives avant la reprise normale des activités.



Au-delà de la présence des serpents, l’alerte met également en lumière la question de l’entretien et de la sécurisation des infrastructures du CFP. Les responsables souhaitent que les espaces susceptibles de favoriser la présence de reptiles soient inspectés et correctement entretenus.



L’objectif est d’éviter qu’un apprenant, un enseignant ou un agent administratif ne soit exposé à une morsure.



Cette situation intervient dans un contexte où la formation professionnelle occupe une place importante dans la qualification et l’insertion des jeunes. Le CFP accueille en effet des apprenants venus acquérir des compétences dans différents métiers.

Pour les enseignants, la qualité de la formation doit nécessairement aller de pair avec des conditions d’accueil et de sécurité adéquates.



L’alerte lancée aux autorités vise donc à obtenir une intervention rapide, notamment un contrôle des lieux et les mesures nécessaires pour éloigner les reptiles du périmètre du centre.



À Thiès, la question est désormais posée : quelles dispositions seront prises pour garantir la sécurité des apprenants et du personnel du CFP avant la reprise des activités ?

À Thiès, une situation inhabituelle inquiète au Centre de Formation Professionnelle (CFP). Des serpents seraient régulièrement signalés dans l’enceinte de l’établissement, suscitant des préoccupations chez les enseignants et les autres usagers du centre.