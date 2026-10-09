THIÈS : 39 PARCELLES AU CŒUR D’UNE PRÉSUMÉE ESCROQUERIE FONCIÈRE DE 5 MILLIONS FCFA

Selon les informations rapportées par la presse, l’affaire concerne la vente présumée de 39 parcelles destinées à l’habitation. Le montant total du préjudice subi par les victimes présumées est évalué à 5 000 000 de francs CFA.



Une affaire qui remonterait à 2023

Les faits présumés remonteraient à l’année 2023, période durant laquelle H. Soumaré travaillait encore comme agent d’administration à la gouvernance de Thiès. Selon les éléments de l’enquête rapportés par la presse, il aurait exploité sa connaissance de l’environnement administratif et son accès aux informations relatives aux actes fonciers pour mettre en place, avec l’aide présumée de M. Fall, un mécanisme de production de documents frauduleux.



Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir confectionné de faux actes de délibération foncière avant de les remettre à des personnes désireuses d’acquérir des terrains. Les documents présentés aux acheteurs leur auraient laissé croire qu’ils disposaient de droits sur les parcelles concernées.



Cependant, ces actes ne leur auraient conféré aucun droit réel sur les terrains. Les acquéreurs présumés se seraient ainsi retrouvés dans une situation particulièrement préjudiciable, après avoir versé de l’argent pour des biens fonciers dont l’acquisition n’était pas juridiquement sécurisée par les documents remis.



Des acquéreurs parmi les victimes présumées

Parmi les personnes citées dans cette affaire figurent A. M. Sèye, président de la Chambre des métiers de Thiès, des membres de sa famille ainsi que des Sénégalais établis à l’étranger.



Ces acquéreurs présumés auraient remis des sommes d’argent en contrepartie des parcelles qu’ils pensaient acheter. La découverte du caractère présumé frauduleux des actes aurait ensuite mis en évidence l’absence de droits valables sur les terrains concernés.

Cette affaire illustre les risques auxquels peuvent être exposées les personnes qui investissent dans le foncier sans disposer de garanties suffisantes sur l’authenticité des documents administratifs et la régularité des procédures d’attribution.



La gendarmerie saisit le parquet

Après leur arrestation le 7 octobre 2026, les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée par la brigade de gendarmerie territoriale de Thiès. À l’issue de cette mesure, ils ont été déférés le jeudi 8 octobre devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès.



Le parquet devra déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire, au regard des éléments recueillis par les enquêteurs.



À ce stade, les faits demeurent des accusations présumées et la responsabilité pénale des deux hommes devra être établie dans le cadre de la procédure judiciaire.



Au-delà du montant estimé du préjudice, cette affaire relance la question de la sécurisation des transactions foncières à Thiès. Pour les acquéreurs, la vérification de l’origine des actes, de leur authenticité et de la régularité des délibérations constitue une précaution essentielle avant tout versement d’argent.

Une affaire pésumée d’escroquerie foncière secoue la ville de Thiès. Deux hommes, identifiés par les initiales H. Soumaré et M. Fall, ont été interpellés le 7 octobre 2026 par la brigade de gendarmerie territoriale de Thiès. Le premier est un ancien agent d’administration à la retraite, tandis que le second exerce comme informaticien. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans la fabrication et la vente de faux actes de délibération foncière ayant servi à tromper plusieurs acquéreurs de terrains.