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TAÏNABÉ (MBACKÉ) : UNE FILLETTE DE 4 ANS TUÉE À COUPS DE COUPE-COUPE, TROIS AUTRES ENFANTS BLESSÉS


Rédigé le Vendredi 2 Octobre 2026 à 15:00 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame d’une rare violence s’est produit le 30 septembre 2026 au village de Taïnabé, dans la commune de Taïba Thiéckène, département de Mbacké. Une fillette âgée d’environ 4 ans a perdu la vie lors d’une attaque au coupe-coupe. Trois autres enfants ont été grièvement blessés. Un homme présenté dans les sources comme souffrant de troubles mentaux a été interpellé par les gendarmes.


TAÏNABÉ (MBACKÉ) : UNE FILLETTE DE 4 ANS TUÉE À COUPS DE COUPE-COUPE, TROIS AUTRES ENFANTS BLESSÉS

Le village de Taïnabé est plongé dans l’émoi après une attaque qui a coûté la vie à une petite fille et fait trois autres victimes parmi des enfants. Les faits se sont déroulés le mercredi 30 septembre 2026, dans des circonstances particulièrement violentes.
 

D’après les éléments rapportés, un enfant d’environ 5 ans revenait des champs avec un coupe-coupe lorsqu’il aurait croisé O. Ka, un homme âgé d’une trentaine d’années. Ce dernier lui aurait demandé de lui remettre l’arme.
 

Pris de peur, l’enfant aurait pris la fuite, abandonnant le coupe-coupe sur place. L’homme se serait alors emparé de l’arme avant de se diriger vers un groupe de petites filles qui jouaient sous un arbre.
 

La scène aurait été particulièrement brutale. Plusieurs coups auraient été assénés aux enfants. Une adolescente de 12 ans, qui se trouvait dans les environs, aurait donné l’alerte en criant au secours.
 

Le bilan est lourd. Une fillette âgée d’environ 4 ans, identifiée sous les initiales D., dite « A. Ba », a succombé à ses blessures. Trois autres enfants, âgés de 2 à 3 ans, ont été blessés et évacués vers une structure sanitaire.
 

Alertés, les éléments de la brigade de proximité de Kaël sont intervenus pour procéder aux constatations et sécuriser le suspect. Celui-ci a été placé dans les locaux de la gendarmerie en attendant les formalités liées à sa prise en charge.
 
L’enquête devra désormais permettre d’établir avec précision les circonstances de l’attaque et les suites judiciaires à donner à cette affaire.



Lat Soukabé Fall

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