DAKAR-PLATEAU : QUATRE PERSONNES ARRÊTÉES APRÈS UNE TENTATIVE DE VENTE D’UN TERRAIN À 3,2 MILLIARDS FCFA

Une importante affaire immobilière est entre les mains des enquêteurs de la Division des investigations criminelles.





Le dossier concerne un terrain nu de 1 408 m² situé à Dakar-Plateau, objet du titre foncier n°6504/DK, dont la valeur est estimée à 3,2 milliards de francs CFA.





Le 28 septembre, une notaire aurait saisi la DIC après avoir été sollicitée dans le cadre de la vente du bien.





Un homme présenté comme mandataire d’un ressortissant français décédé aurait fourni plusieurs documents, dont un duplicata du titre foncier et une procuration supposément établie par une notaire française.





Mais des vérifications ont rapidement éveillé les soupçons de l’étude notariale.





La notaire française dont le nom figurait sur la procuration aurait formellement indiqué ne pas être l’auteure ni la signataire du document.





La DIC a alors ouvert une enquête. Quatre personnes — Assane Diop, Serigne Fallou Diop, Amadou Sambe et Massamba Fall — ont été interpellées le 29 septembre.





Selon les éléments de l’enquête rapportés par la presse, une promesse de vente aurait déjà été signée et un acompte de 320 millions de francs CFA devait être versé.





Les personnes entendues donnent toutefois des versions différentes sur leur rôle et leur connaissance du caractère frauduleux présumé des documents.





Assane Diop aurait reconnu avoir effectué les démarches, tout en affirmant ignorer que les pièces étaient frauduleuses.





Les enquêteurs s’intéressent également aux échanges téléphoniques et à un groupe WhatsApp intitulé « Dossier succession ».



La procédure porte notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures authentiques et tentative d’escroquerie.

