MÉDINA : UN SCOOTÉRISTE PERCUTE UNE MOTO POUR ÉCHAPPER À UNE AGRESSION PRÉSUMÉE

Les faits se sont déroulés vers 4 h 15 à l’intersection des rues 12 et 41, à la Médina.





A. Sylla, âgé de 39 ans, circulait à bord de son scooter lorsqu’il aurait aperçu une moto Jakarta transportant trois individus lui barrant la route.





Selon les informations rapportées, le deux-roues était conduit par M. Ngalane, accompagné de O. S. Sy et du jeune A. Sy.





Estimant être confronté à une menace, A. Sylla aurait décidé d’accélérer afin de percuter la moto.





Le choc a projeté les quatre hommes au sol. Les sapeurs-pompiers ont été alertés et ont évacué les blessés vers différentes structures sanitaires.





Les policiers chargés des constatations auraient découvert deux longs couteaux dissimulés sur les trois hommes présents sur la moto.





A. Sylla, maintenu en observation à l’hôpital, aurait expliqué aux enquêteurs les circonstances dans lesquelles il aurait été pris pour cible.





Âgé de 19 ans, A. Sy a été légèrement blessé et mis à la disposition de la Sûreté urbaine. Ses deux compagnons, pris en charge à l’hôpital Principal et à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, ont été placés sous surveillance policière.



L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette collision et établir si les trois hommes avaient effectivement l’intention d’agresser le scootériste.

