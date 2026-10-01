ANER : Thierno Alia Mbengue décline sa feuille de route et promet une agence tournée vers le résultat

À l’occasion de la cérémonie de passation de service à l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER), le nouveau Directeur général, Thierno Alia Mbengue, a officiellement pris ses fonctions. Dans son discours, il a dévoilé les grandes orientations qu’il entend donner à l’Agence, avec une ambition clairement affichée : faire de l’ANER une véritable force d’impulsion, d’innovation et de transformation dans le secteur des énergies renouvelables. Prenant la parole devant le Président du Conseil de Surveillance de l’ANER, Cheikh Oumar Tall, le Directeur général sortant Diouma Kobor, des représentants du Ministère de l’Énergie et du Pétrole, des partenaires techniques et financiers ainsi que les collaborateurs de l’Agence, Thierno Alia Mbengue a d’abord exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Il a également rendu hommage à sa famille, à ses proches et aux populations de Thiès, dont il a salué l’accompagnement et les prières. « Une responsabilité publique est d’abord une obligation » Pour le nouveau patron de l’ANER, sa nomination constitue avant tout une responsabilité au service de l’État et des populations. «« Une nomination est un honneur. Mais une responsabilité publique est d’abord une obligation : celle de servir l’État, de servir les Sénégalais et de leur rendre compte », a-t-il déclaré.» Thierno Alia Mbengue a également salué le travail réalisé par son prédécesseur, Diouma Kobor, estimant que la passation de service constitue un passage de témoin permettant d’assurer la continuité de l’action publique. Faire de l’ANER une véritable agence de développement Dans son intervention, le nouveau Directeur général a insisté sur le rôle stratégique des énergies renouvelables dans le développement du Sénégal. Selon lui, l’énergie constitue un facteur déterminant pour l’agriculture, l’industrie, la santé, l’éducation et l’emploi. Les énergies renouvelables doivent ainsi contribuer à élargir l’accès à l’électricité, diversifier le mix énergétique, renforcer la souveraineté énergétique du pays et favoriser la création d’emplois et le développement des entreprises nationales. À ce titre, il entend inscrire l’action de l’ANER dans les orientations de la Vision Sénégal 2050 et faire évoluer l’Agence vers une structure davantage tournée vers le développement. «« L’ANER ne doit pas être seulement une administration qui exécute des projets de promotion des énergies renouvelables. Elle doit devenir une véritable agence de développement des énergies renouvelables, c’est-à-dire une force d’impulsion, d’innovation et de transformation », a-t-il soutenu.» Trois axes prioritaires annoncés Pour concrétiser cette ambition, Thierno Alia Mbengue a décliné trois principaux axes. Le premier concerne la mobilisation des partenariats et des financements. Le nouveau DG souhaite renforcer les relations avec les partenaires techniques et financiers, tout en veillant à ce que les partenariats soient alignés sur les priorités nationales. Le deuxième axe porte sur la performance dans la conduite des projets. Il prévoit notamment de renforcer la planification, le pilotage, le suivi et l’évaluation des interventions de l’Agence. Le troisième axe est consacré à la valorisation des compétences nationales et de l’innovation. Pour Thierno Alia Mbengue, le Sénégal dispose d’ingénieurs, de techniciens, d’entreprises et de chercheurs capables de contribuer davantage au développement de solutions adaptées aux réalités nationales. Compétence, intégrité, loyauté et résultats Le nouveau Directeur général entend également instaurer une culture professionnelle fondée sur quatre valeurs : la compétence, l’intégrité, la loyauté et le résultat. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans l’action publique. «« L’action publique ne se juge pas à ses intentions, mais à ses réalisations, qui doivent être concrètes, mesurables et utiles à nos concitoyens », a-t-il affirmé.» Un état des lieux annoncé dans les prochaines semaines Thierno Alia Mbengue a par ailleurs annoncé qu’un état des lieux approfondi de l’ANER sera engagé dans les prochaines semaines. Celui-ci devra porter notamment sur la stratégie, l’organisation, le portefeuille de projets, les ressources et les partenariats de l’Agence. Cette démarche doit déboucher sur une feuille de route comprenant des objectifs et des échéances clairement définis. S’adressant aux collaborateurs de l’ANER, il a indiqué vouloir privilégier l’écoute et le dialogue tout en assumant la nécessité de prendre des décisions. «« Je prends mes fonctions sans la prétention de tout savoir, ni l’intention de tout bouleverser. Je viens d’abord écouter, comprendre et évaluer, puis construire avec vous », a-t-il déclaré.» « Servir avec l’obsession du résultat » En conclusion, le nouveau Directeur général a appelé les agents et les partenaires de l’ANER à inscrire leur action dans une dynamique collective. Pour Thierno Alia Mbengue, la réussite de l’Agence dépendra de l’engagement de l’ensemble de ses composantes et de sa capacité à produire des résultats tangibles au bénéfice des populations. «« Servons avec compétence. Servons avec intégrité. Servons avec loyauté. Mais surtout, servons avec l’obsession du résultat », a-t-il lancé.» Une nouvelle étape s’ouvre ainsi pour l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables, avec une feuille de route annoncée autour de la performance, des partenariats, de l’innovation et de la valorisation des compétences nationales.